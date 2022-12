Musica e solidarietà, un successo il concerto “Una Canzone per Villa Giulia” / FOTO

Successo per il concerto “Una Canzone per Villa Giulia” evento di beneficenza giunto alla seconda edizione, organizzato dal Rotaract Club di Bisceglie, presieduto da Adele Ricchitelli, in favore del centro biscegliese socio-educativo diurno “Villa Giulia”, che dà accoglienza a 30 minori offrendo loro un ambiente sano e stimolante.

“Un pacco di pasta o una scatola di legumi al posto del biglietto: i numerosi spettatori, che hanno riempito e animato il piazzale di Villa Giulia – si legge nella nota – hanno potuto godere dello spettacolo semplicemente devolvendo una donazione di beni alimentari destinati ai pasti dei piccoli ospiti della struttura. È stato un pomeriggio all’insegna della buona musica e della solidarietà nel centro cittadino. Sul palco, insieme al conduttore Giuseppe Martiradonna e accompagnati dal pianista e compositore Fabio Di Liddo, si sono alternati – divertendo ed emozionando il pubblico – giovani e talentuosi artisti locali: la “Five Shots” band, Èlia, Luca Mele e Giuseppe De Candia. Ospite speciale della serata Erica Mou che ha ipnotizzato il pubblico con la sua voce. L’affluenza all’evento è stata elevatissima, così come l’entusiasmo e la generosità delle donazioni”.

“Non soltanto il gesto solidale di tanti concittadini, ma anche le donazioni alimentari delle numerose realtà associative e commerciali che hanno deciso di contribuire come partner dell’evento. La partecipazione di tante associazioni e attività commerciali locali testimonia l’esistenza di una fitta rete di collaborazioni e sinergie fra contesti virtuosi che, nel suo piccolo – continua la nota – il Rotaract di Bisceglie in questi anni si è fatto promotore di sviluppare e di continuare ad alimentare”.

Durante la serata, oltre al Sindaco Angelantonio Angarano e all’Assessore alla Cultura Loredana Bianco, sono intervenuti: la presidente dell’ass. Borgo Antico Alessandra Di Pierro per raccontare della collaborazione da cui è nata l’iniziativa benefica; il presidente del Rotary Club di Bisceglie Francesco Dente; la direttrice del centro “Villa Giulia”, suor Beatrice Cardelli; il presidente della Commissione “Diversità Equità Inclusione” del Distretto Rotary Puglia e Basilicata Lino Pignataro.

“Il Rotaract di Bisceglie – in chiusura – ringrazia sentitamente tutti coloro i quali hanno partecipato all’iniziativa, i partner, il Comune di Bisceglie per il patrocinio concesso all’iniziativa e le suore di “Villa Giulia” per l’accoglienza”.