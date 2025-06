Musica e solidarietà in occasione del “Sunset SOUNDT(RAC)KS” sul mare di Bisceglie

Tutto pronto per la seconda edizione di “Sunset SOUNDT(RAC)KS”, il concerto al tramonto organizzato dal Rotaract Club di Bisceglie e dal Distretto Rotaract 2120 Puglia e Basilicata, in collaborazione con il Lido Tuka e W Music Lights di Walter Todisco. L’evento si terrà giovedì 19 giugno alle ore 19:00, nella suggestiva cornice del Lido Tuka.

Il concerto è realizzato con lo scopo di sostenere la raccolta fondi a favore della Associazione Casa Pegaso al fine di finanziare il progetto “Mani d’arte” un’iniziativa rivolta alle persone con disabilità dell’associazione e pensata per favorire l’espressione artistica, l’inlusione sociale e la valorizzazione delle capacità individuali. L’obiettivo è approfondire le tecniche di arte espressiva, sotto la guida di un Maestro d’arte che accompagnerà i partecipanti nella creazione di opere artistiche originali. Il laboratorio si svolgerà nel laboratorio artistico già allestito dal Rotary Club di Bisceglie presso Casa Pegaso, dimostrando l’efficacia di un intervento progressivo e valorizzando gli spazi esistenti.

La serata vedrà esibirsi giovani e talentuosi artisti quali Nausica Speranzini, Nicola Pio Nasca, Eliana Losciale, Vittorio Preziosa, Interno 12 e Fabio Di Liddo che si esibiranno sulle note di James Horner, Ennio Morricone, Nicola Piovani, Rachel Portman, Nino Rota, Erica Mou, Scott Joplin e Diodato.

L’ingresso all’evento è libero, con possibilità di contribuire con un’offerta solidale che sarà interamente devoluta alla cooperativa. È consigliata la prenotazione per garantirsi un posto a sedere, da effettuare via WhatsApp al numero 377 245 4618. In ogni caso, il concerto resterà fruibile anche senza prenotazione.