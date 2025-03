Musica e solidarietà: a Bisceglie il concerto benefico “I bambini per i bambini”

Una serata all’insegna della musica e della solidarietà. Lunedì 10 marzo, alle ore 19.30 (porta ore 19), il Politeama Italia ospiterà il concerto benefico “I bambini per i bambini”, organizzato da Adisco Bisceglie in collaborazione con il Comune di Bisceglie, il Politeama Italia e la Scuola “Riccardo Monterisi”. L’evento ha l’obiettivo di raccogliere fondi per l’Unicef, contribuendo concretamente alla lotta contro la malnutrizione infantile.

Ad aprire la serata saranno i saluti istituzionali del Sindaco Angelantonio Angarano, della presidente di Adisco Bisceglie Lella Di Reda e della dirigente scolastica Lucia Scarcelli. Seguirà l’intervento di Andrea Iacomini, portavoce Unicef per l’Italia, che offrirà una testimonianza diretta sull’importanza dell’aiuto umanitario ai più piccoli.

Cuore dell’evento saranno le esibizioni dell’Orchestra “100ragazzinmusica”, formata da giovani talenti della scuola Monterisi, e dei solisti Domenico Conversano, Giuseppe Di Modugno, Nives Monopoli e Nausica Speranzini, che con la loro musica daranno voce a un messaggio di speranza.

Per assistere al concerto è richiesto un biglietto con obolo volontario minimo di 5 euro. Oltre alla cifra raccolta dalla vendita dei biglietti, diverse associazioni cittadine ed esercizi commerciali hanno aderito e sostenuto l’iniziativa. L’intero ricavato sarà devoluto all’Unicef per l’acquisto di cibo terapeutico destinato ai bambini che soffrono di malnutrizione. Un’occasione per unire cultura e impegno sociale, con la consapevolezza che anche un piccolo gesto può fare la differenza nella vita di tanti bambini nel mondo.