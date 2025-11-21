Musica, convivialità e caldarroste per la Festa d’Autunno nell’oratorio di san Pietro

Dal pomeriggio alla serata di oggi, venerdì 21 novembre, l’oratorio della parrocchia di san Pietro a Bisceglie ospiterà la “Festa d’Autunno”, un’occasione conviviale per festeggiare l’autunno con musica, caldarroste, canti, giochi e balli per grandi e piccini.

A partire dalle 19:30 il parroco don Gaetano Corvasce e gli organizzatori dell’iniziativa saranno pronti ad accogliere quanti vorranno condividere una serata all’insegna dello stare insieme, della condivisione e dell’allegria.

L’ingresso è libero e gratuito.