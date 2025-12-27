Musei chiusi a Bisceglie, la denuncia di Spazio Civico: «Patrimonio culturale non fruibile»

Perché a Bisceglie i musei risultano chiusi o solo parzialmente accessibili? A sollevare la questione sono gli esponenti del movimento Spazio Civico Bisceglie, che puntano il dito sulla scarsa fruibilità delle strutture museali cittadine, soprattutto in un periodo come quello natalizio in cui il turismo culturale potrebbe rappresentare un’importante opportunità.

Secondo quanto evidenziato dal movimento, la situazione attuale vede il Museo civico archeologico “F. Saverio Maiellaro” di via Frisari completamente chiuso, il Museo diocesano in piazza Duomo accessibile solo al mattino e nel pomeriggio su prenotazione, il Museo civico del mare ancora in costruzione dal 2023, il Museo etnografico “Francesco Prelorenzo” nella Torre Normanna visitabile esclusivamente su prenotazione, così come la Casa Museo Giuliani in via Cardinal dell’Olio. Anche il Museo Don Uva, situato nel chiostro di Sant’Agostino, risulta chiuso al di fuori di alcune visite teatralizzate programmate, con accesso consentito solo previa prenotazione.

«Mentre molte città italiane sfruttano le festività per rilanciare il turismo culturale – osservano da Spazio Civico – Bisceglie presenta quasi tutte le sue strutture museali non fruibili, né per i cittadini né per i visitatori». A questo si aggiunge l’assenza di un info point turistico stabile, che penalizza i servizi di accoglienza e orientamento. L’unico presidio rimasto è la Pro Loco, che però, secondo il movimento, opera con risorse limitate e senza adeguati sostegni economici. Criticità vengono segnalate anche sul fronte del trasporto pubblico locale, che non prevede collegamenti verso i principali siti di interesse dell’agro, come i dolmen.

Le ricadute, sottolineano gli esponenti del movimento, sono molteplici: le guide turistiche sono costrette a cercare lavoro fuori città, le strutture ricettive e di ristorazione perdono potenziali clienti, i cittadini non possono godere del proprio patrimonio culturale e la tanto invocata destagionalizzazione turistica resta priva di strumenti concreti. Una situazione che, secondo Spazio Civico, non riguarda solo le festività ma si protrae durante tutto l’anno, a causa di una carenza di programmazione, investimenti e visione strategica.

Il movimento ricorda inoltre che, lo scorso agosto, aveva proposto all’Amministrazione comunale la partecipazione a un bando regionale del Poc 2021-27 – Azione 3.2, destinato al rafforzamento dell’offerta ricettiva. Un’opportunità, evidenziano, non colta dal Comune di Bisceglie, a differenza di altri centri del territorio come Giovinazzo, Ruvo e Canosa. «È urgente – concludono – una revisione, o addirittura la costruzione, di una politica turistica e culturale all’altezza del patrimonio cittadino e delle aspettative dei biscegliesi».