“Muoviamoci!”, a Bisceglie si discute di mobilità sostenibile negli spazi di Lab 23

S’intitola “Muoviamoci!” l’incontro pubblico promosso all’interno degli spazi di Lab 23 a Bisceglie in merito alle strategie di mobilità sostenibile per un futuro a misura di cittadino. Un tema particolarmente sentito sul quale si confronteranno le esperienze, i vissuti e le buone pratiche impostate dai vari ospiti, moderati dal consigliere comunale Peppo Ruggieri e dall’ingegner Nico Ventura. L’appuntamento è fissato per venerdì 16 dicembre, alle ore 18:30, in Largo Caduti Corazzata Roma (ex Banco di Roma) con accesso libero.

Francesco Venezia, coordinatore regionale Puglia e Basilicata della Fiab, illustrerà le dinamiche dell’attività della federazione italiana ambiente e bicicletta facendo riferimento anche alle normative vigenti mentre Andrea Colombo, già assessore alla mobilità e ai trasporti del Comune di Bologna, racconterà alla platea la sua esperienza di innovatore. Sarà presente anche Sergio Tatarano, assessore alla mobilità sostenibile di Francavilla fontana (Brindisi), il cui lavoro è unanimemente apprezzato specie considerando il contesto dell’Italia meridionale, molto più resistente ai cambiamenti.

Antonio Consiglio, psicologo e psicoterapeuta, esperto di processi di cambiamento psicosociale, formato in Mobility Management, formatore per il corso di psicologia per la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale, tenuto in tutta Italia, spiegherà qual è l’apporto della psicologia sociale come facilitatrice dei cambiamenti. Parleranno anche Marzia Papagna, collaboratrice delle riviste Forbes e Bike e Marianna Preziosa in rappresentanza dell’associazione Biciliae, sezione locale della Fiab attiva sul territorio già dal 2009, che promuove a livello locale la mobilità sostenibile e la mobilità ciclistica, gli spostamenti a piedi e in bicicletta, il cicloturismo.

Mauro Amoruso dell’associazione Muvt, fondata nel 2019 e attiva nell’ambito della promozione del territorio e della cultura in tutte le sue forme, della cittadinanza attiva e della tutela ambientale, porterà ugualmente il suo contributo. Sarà presente, fra gli altri, il candidato Sindaco Vittorio Fata.