Mozione su ambiente in Consiglio Comunale sostenuta da Amnesty International Bisceglie

In occasione del Consiglio Comunale previsto per oggi 29 aprile, verrà presentata, discussa e votata una mozione depositata dalla Consigliera comunale Elisabetta Mastrototaro e sostenuta da Amnesty International Bisceglie.

“Tale mozione – si legge nella nota di Amensty – intende impegnare il Comune di Bisceglie e il Governo italiano, in quanto membro del Consiglio d’Europa, a riconoscere e proteggere il diritto umano ad un ambiente sano, pulito e sostenibile attraverso l’istituzione di un Protocollo aggiuntivo alla “Convenzione Europea dei Diritti Umani” (CEDU).

“A partire dalla riunione ministeriale prevista per maggio 2025 e sulla base della Dichiarazione di Reykjavik del 2023, gli Stati membri del Consiglio d’Europa – organizzazione intergovernativa che riunisce 46 Paesi europei e si occupa di promuovere i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto – negozieranno una nuova strategia sull’ambiente e tale Protocollo sosterrebbe l’istituzione di leggi e politiche ambientali più rigorose, ne migliorerebbe l’attuazione e l’applicazione, aumenterebbe i livelli di partecipazione pubblica, l’accesso alle informazioni e l’accesso alla giustizia nel processo decisionale ambientale e ridurrebbe le ingiustizie ambientali e intergenerazionali“.

“Tutti questi elementi sono necessari per garantire un pianeta vivibile (aria più pulita, maggiore accesso all’acqua potabile sicura e riduzione delle emissioni di gas serra, tra gli altri) e un futuro più sostenibile, soprattutto per le generazioni più giovani. Amnesty International Bisceglie – conclude- monitorerà la discussione della mozione in Consiglio Comunale, auspicando un ampio e trasversale sostegno da parte della politica”.