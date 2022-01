Bisceglie Start, dopo il Francesina Day in arrivo un’associazione e tanti eventi

Il Francesina Day, organizzato lo scorso 20 gennaio da I Tre Molini, Scacciapensieri, Doppio Zero, Classe ’90 e Galileo, si è rivelato un successo di consensi e partecipazione (francesina margherita intera venduta al costo di cinque euro).

I titolari delle cinque attività coinvolte fanno sapere di aver sfornato oltre 400 francesine. In più tutti gli altri prodotti presenti nelle pizzerie aderenti sono stati venduti.

L’iniziativa è stata ideata dal nascente Bisceglie Start, un gruppo di pizzerie unitesi per dar vita a una serie di attività promozionali e per dare più slancio a tipicità, tradizioni, lavoro in città. Al gruppo, fanno sapere i fondatori, presto si uniranno nuove realtà che sposano i princìpi del gruppo, come Bar Duemila, Bar Dolce Passione e Osteria san Domenico.

Prossimo appuntamento con i giovani di Bisceglie Start si terrà venerdì 28 gennaio, giorno in cui forniranno all’associazione ControLab, in occasione dell’inaugurazione delle attività associative, prodotti di rosticceria, dolci e beverage.

Foto copertina: Foto Digital Bisceglie