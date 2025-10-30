Mosaico Bisceglie: “Basta trascuratezza, il nostro cimitero merita dignità”

Il movimento civico Mosaico Bisceglie interviene con preoccupazione sulla situazione del cimitero comunale, denunciando lo stato di abbandono e degrado che da tempo affligge uno dei luoghi più sensibili per la comunità cittadina.

“Il cimitero non è soltanto un luogo di sepoltura, ma un simbolo di memoria e rispetto per i nostri concittadini e le loro famiglie. È inaccettabile che le strade interne siano dissestate, che l’illuminazione sia insufficiente e che la manutenzione delle aree verdi lasci molto a desiderare. Questa incuria non riflette il rispetto dovuto ai nostri defunti né alle famiglie che ogni giorno lo frequentano”, dichiara il movimento attraverso i portavoce Rossella Sinisi, Giovanna Caputo e Marcello Dell’Olio.

Mosaico Bisceglie chiede all’Amministrazione comunale interventi immediati e piani di manutenzione strutturale. “Serve un progetto serio e condiviso, in grado di garantire ordine, decoro e sicurezza, con particolare attenzione a chi ha difficoltà motorie o vive situazioni di disagio. La città merita luoghi pubblici dignitosi, e il cimitero è uno di quelli”.

Il movimento civico invita così i cittadini a partecipare attivamente, segnalando problematiche e suggerimenti: “Un vero cambiamento parte dal dialogo tra istituzioni e comunità. Mosaico Bisceglie è pronto a fare la sua parte”.