Morto don Giuseppe Tupputi, fu parroco della Chiesa di Sant’Agostino

Nella serata di ieri, giovedì 24 novembre, è venuto a mancare all’età di 54 anni don Giuseppe Tupputi.

Don Giuseppe è stato parroco nella Chiesa di Sant’Agostino a Bisceglie e in quella della Sacra Famiglia a Barletta. Insegnava presso il Seminario di Potenza “Teologia Dogmatica”. Da qualche mese don Giuseppe viveva in una comunità fuori diocesi per un’esperienza di formazione spirituale.

L’Arcivescovo Mons. D’Ascenzo e l’intera comunità diocesana si uniscono al dolore della famiglia ed elevano al Signore preghiere di suffragio. La data e il luogo delle esequie saranno presto comunicate.

Foto: Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie