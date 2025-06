Morte Mimi Pedone, Leo Carriera: “Un pezzo di storia che va via”

“In questi momenti, quando le parole sembrano rincorrersi tra i ricordi, sento il bisogno di fermarmi e rendere omaggio non solo a un imprenditore, ma a un uomo che ha lasciato un’impronta profonda nella nostra comunità e nella mia stessa vita”. Parte così la lettera aperta a firma di Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie, redatta in seguito alla scomparsa dell’imprenditore Mimì Pedone avvenuta stamane.

“Mimì non è stato solo il fondatore di un’attività che ha saputo crescere e rinnovarsi nel tempo, diventando punto di riferimento per l’intera città: è stato soprattutto una persona speciale, capace di accoglierti sempre con gentilezza, ironia e quella tipica umanità che appartiene a chi ha costruito tutto con il lavoro, il sacrificio e la passione”, scrive commosso Carriera.

“All’inizio della sua carriera fu collega di mio padre Michele, entrambi nel settore della ferramenta. Poi il suo percorso lo portò a creare – partendo dal nulla – un’azienda solida, oggi portata avanti con serietà e competenza dai suoi figli Mauro, Enzo e Leonardo, che ne rappresentano la continuità e il valore. La sua presenza era costante. Anche negli ultimi anni, passare dalla sede dell’azienda in zona artigianale significava trovare sempre il tempo per un saluto, un aneddoto, uno scambio di opinioni”, si legge nella lettera.

“La ‘Pedone Ferramenta’ era diventata anche questo: un luogo d’incontro, di racconto, di vita quotidiana biscegliese. In Confcommercio è stato per noi un riferimento: non c’era evento, celebrazione o riconoscimento in cui Mimì non fosse protagonista o comunque partecipe, sempre con entusiasmo e disponibilità. Per noi era naturale coinvolgerlo, senza se e senza ma”.

E in conclusione: “Non è solo un messaggio di cordoglio, è il ricordo di un uomo che ha incarnato un pezzo autentico della storia commerciale e sociale della nostra città. Un esempio per molti. Un punto fermo per tanti. Alla signora Maria e ai figli, amici sinceri, va il mio abbraccio più affettuoso. Ciao Mimì, grazie di tutto. Bisceglie ti porterà nel cuore”.