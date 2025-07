Morte Lulù Del Monaco, i messaggi di cordoglio della comunità biscegliese

La morte di Lulù Del Monaco ha toccato il cuore della comunità biscegliese. Non sono mancate le reazioni da parte del mondo politico e non solo.

Il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano ha scritto: “Esprimiamo cordoglio e vicinanza alla sua famiglia per la perdita dell’Avv. Lulù Del Monaco, primo e unico Sindaco Donna della Città di Bisceglie. Guida appassionata, maestra di vita, esempio per un’intera classe politica. È stato un onore conoscerti cara Lulù, serberemo uno splendido ricordo di te che non sbiadirà mai”.

“La scomparsa di Lulù Del Monaco ci addolora profondamente”. Esordisce così Tonia Spina, consigliera regionale e coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia. “Bisceglie e il territorio perdono una donna straordinaria, coraggiosa e combattiva, che nel corso della sua vita ha dimostrato determinazione e impegno nella sua professione di avvocato ed è entrata nella storia della città diventando la prima, e finora purtroppo unica donna a ricoprire il ruolo di sindaco. Molti ricordi personali mi legano a lei ma è ancora più rilevante ricordarne la grande disponibilità verso l’altro e soprattutto la visione propositiva e positiva della condizione femminile. Il suo esempio concreto di emancipazione è un solco tracciato che tantissime donne hanno potuto seguire. A Dio, cara Lulù”.

“Ciao Lulù. E grazie. Se ne va una donna che ha lasciato un segno profondo nella storia di Bisceglie”. A parlare è il consigliere regionale Francesco La Notte. Maria Giuseppina Del Monaco, per tutti semplicemente Lulù, non è stata solo un’avvocata brillante o la prima sindaca eletta direttamente dai cittadini. È stata una presenza vera, sincera, capace di ascoltare e di farsi ascoltare. Una donna che metteva il cuore in tutto ciò che faceva. Con la sua eleganza schietta, il coraggio gentile e l’instancabile voglia di fare, Lulù ha incarnato l’idea più bella e autentica di impegno civile, quello che nasce dall’amore per la propria città e per le persone che la abitano. Anche quando la politica si è dimostrata amara, non ha mai smesso di credere nei valori che l’avevano spinta a mettersi in gioco. E chi l’ha incontrata, anche solo per poco, sa quanta luce portasse con sé. Oggi Bisceglie perde una figura importante. Ma soprattutto una donna speciale. Alla sua famiglia e a chi le ha voluto bene, il nostro abbraccio più sincero. Il tuo esempio, Lulù, resterà con noi”.

“Sono costernato per la dipartita della cara Lulù – esordisce il consigliere comunale Gianni Casella. a Lei mi legano ricordi indelebili della mia prima esperienza politica a seguito della prima elezione a consigliere comunale. Lulù diventò il primo Sindaco donna della storia della nostra Comunità e seppur breve il periodo amministrativo che coincideva con la caduta della Prima Repubblica, dimostrò carattere, capacità e attributi, ebbi l’onore di apprezzarla e stimarla e cosi sarà per sempre. Giungano alla famiglia le mie piu sentite condoglianze”.

“Il nostro ultimo ricordo di lei risale al 12 giugno scorso, in occasione della manifestazione ‘Le Donne per Bisceglie’, alla quale ha voluto essere presente nonostante le sue condizioni di salute. Io stesso ho avuto modo di parlarle quella sera.” Così parte il ricordo del presidente di Confcommerio Bisceglie Leo Carriera. “Era stanca, ma determinata. Voleva esserci, sentiva che era giusto così. Siamo stati onorati di averla inserita tra le protagoniste, non solo per il suo valore professionale e politico, ma per la grande personalità che ha sempre saputo esprimere. Lulù era una donna vera: schietta, appassionata, capace di farsi ascoltare anche con uno sguardo. Non cercava consensi facili, ma diceva ciò che pensava. A volte ti spiazzava, ma sempre con sincerità. Una donna forte, dalla presenza mai banale, che ha lasciato un segno nella nostra comunità. Alla sua famiglia giunga il nostro affetto e la nostra più sincera vicinanza. Io la ricorderò così: seduta tra noi, quella sera, con lo sguardo fiero e lucido di chi sa di aver vissuto intensamente”.