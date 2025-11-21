Morte giovane lavoratore, Arci Bisceglie: “Non è stata inevitabile fatalità”

Il circolo Arci di Bisceglie esprime il proprio cordoglio ai parenti di Giovanni, il giovane ragazzo morto ieri sera mentre era al lavoro in un frantoio (LEGGI QUI) e afferma: “Rifiutiamo di considerare quanto avvenuto una inevitabile fatalità. Non si può e non si deve morire sul lavoro. Questa volta parliamo di un ragazzo di 26 anni di Bisceglie, che si aggiunge alla lunga e triste lista di incidenti mortali sul lavoro, dall’inizio dell’anno sono 784”.

“Viviamo in una società dove la sicurezza viene vissuta come un costo da tagliare, dove il diritto costituzionale al lavoro è violato, dove alle nuove generazione si prospetta un futuro fatto di precarietà e contratti da fame. Una società in cui si spendono miliardi in armamenti ma non ci sono soldi per investire sulla prevenzione e sicurezza. Una società che noi vogliamo cambiare, senza perdere la tenerezza. Meno spese militari più sicurezza sui posti di lavoro”, si legge nel comunicato stampa firmato dagli attivisti del circolo biscegliese.