Morte biscegliesi in incidente, Angarano: “Ci strazia letteralmente”

“Un’altra giornata nerissima per la nostra Comunità. Siamo profondamente addolorati per la tragica scomparsa di due nostri concittadini in un incidente stradale a Roma”. Queste le prime parole del Sindaco Angarano in merito al l’incidente di questa sera che ha visto due biscegliesi perdere la vita.

“A pochi mesi dalla morte di Rosa e Margherita, insieme al piccolo che quest’ultima portava in grembo, un’altra terribile tragedia della strada – continua – strappa brutalmente alla vita una coppia biscegliese, dilaniando una famiglia. Questo ci strazia letteralmente, ci lascia sgomenti, senza parole. Ai familiari, ai parenti, agli amici, la nostra vicinanza, il nostro abbraccio più caloroso nell’auspicio che possa sostenerli in questo momento così delicato e difficile. Ai feriti, il nostro augurio di guarigione”.