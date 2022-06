Monumenti biscegliesi illuminati di rosso per la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue

Dal 12 al di 19 giugno Palazzo di Città, il monumento ai Marinari ed il monumento ai donatori Avis saranno illuminati di rosso in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue.

La sezione avisina cittadina, presieduta da Patrizia Ventura, comunica inoltre che continua la forte carenza di sangue dei gruppi A Negativo, B Negativo, 0 Negativo invitando a donare sangue ed emoderivati.

A tal riguardo Avis Bisceglie ricorda che il Centro Raccolta Sangue all’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie è aperto il lunedì, venerdì e sabato, e in via eccezionale anche domenica 12 giugno per le donazioni di sangue ed emoderivati.

Per accedere alla donazione è necessario prenotare telefonicamente o tramite Whatsapp al 346 052 7760.