Mons. Mauro Cozzoli, nomina importante giunta da Papa Francesco

La Sala Stampa della Santa Sede ha comunicato che, in data odierna, il sacerdote diocesano biscegliese Mons. Mauro Cozzoli, Professore emerito presso la Facoltà Teologica della Pontifica Università Lateranense, da Papa Francesco è stato nominato Consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede.

“Ho appreso con grande gioia – ha dichiarato l’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo – la notizia della nomina di Mons. Mauro Cozzoli a Consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede. Ho avuto modo di apprezzare la sua serietà di studio e di ricerca nel campo della teologia morale, che negli anni gli ha consentito di pubblicare preziosi saggi e articoli, punto di riferimento per studenti, generazioni di seminaristi e per tutta la Chiesa. Ora Don Mauro continua il suo servizio all’interno della Chiesa, anche in favore della Congregazione per la Dottrina della Fede. A nome mio e dell’intera comunità diocesana gli porgo i più sentiti auguri“.

Mons. Mauro Cozzoli, nato a Bisceglie il 3 aprile del 1946, è stato ordinato presbitero il 15 maggio 1970. Ha sempre svolto attività accademica di docente presso diverse facoltà teologiche.