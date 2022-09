Mons. Giovanni Ricchiuti a Bisceglie per festeggiare i 50 anni di sacerdozio

S.E. Mons. Giovanni Ricchiuti, biscegliese Arcivescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti si appresta a festeggiare i 50 anni di sacerdozio. Un traguardo importante per il percorso personale, dove Ricchiuti nel tempo è diventato un vero e proprio punto di riferimento per i fedeli.

Nato a Bisceglie il 1 agosto 1948, è stato ordinato presbitero il 9 settembre 1972 per l’imposizione delle mani dell’allora Arcivescovo Mons. Giuseppe Carata. Ricchiuti renderà il suo ringraziamento al Signore nella sua diocesi, in particolare nella celebrazione eucaristica del 9 settembre, nella Cattedrale di Altamura, alle ore 19.00. Il giorno successivo, il 10 settembre sarà a Bisceglie, dove, nella Chiesa parrocchiale di S. Agostino, nella quale fu ordinato presbitero e dove celebrò “la prima messa”, presiederà la celebrazione eucaristica.

“Nel porgere a Mons. Giovanni Ricchiuti gli auguri personali e di tutta la comunità ecclesiale diocesana per la felice ricorrenza del 50^ anniversario dell’ordinazione presbiterale – dichiara l’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo -, invito tutte le diverse realtà ecclesiali ad unirsi nella preghiera per lui e al suo grazie al Signore”.

S.E. Mons. Giovanni Ricchiuti fu eletto Arcivescovo di Acerenza il 27 luglio 2005 e consacrato l’8 ottobre dello stesso anno e successivamente trasferito ad Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti il 15 ottobre 2013, ha fatto l’ingresso in diocesi il 4 gennaio 2014. E’ Segretario della Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, Presidente del Consiglio nazionale dell’Associazione “Pax Christi”, Delegato della Commissione Regionale per la Famiglia e la Vita e per la Pastorale giovanile.

Nella diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie Ricchiuti ha ricoperto numerosi incarichi. Parroco della parrocchia S. Maria Madre della Misericordia a Bisceglie, Vicario Episcopale e docente di Sacra Scrittura presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Trani. E’ stato, infine, Rettore del Pontificio Seminario di Molfetta.