Mons. D’Ascenzo comunica nomine e trasferimenti: nuovo parroco a “San Silvestro”

Nuove nomine e rinnovamenti in arrivo nelle città che fanno parte della Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie. A comunicarlo è l’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo.

In mattina a tutto il clero riunito a Barletta, presso al Santuario Maria SS. dello Sterpeto, dopo aver dettato la sua riflessione e al termine di un momento di preghiera, Mons. D’Ascenzo ha comunicato le nomine e i trasferimenti resisi necessari per il bene comune della comunità ecclesiale.

Lo Statuto, che oggi viene promulgato, entrerà in vigore dall’ 11 luglio disponendo, in particolare, la costituzione di Vicari episcopali di settore, per il Clero e per la Pastorale, abrogando la figura dei Vicari zonali; i Delegati episcopali per alcuni settori particolari della vita diocesana; i Coordinatori delle zone pastorali, con compiti precisamente stabiliti.

Il dato rilevante è che l’Arcidiocesi ha un nuovo Vicario Generale: il biscegliese Don Sergio Pellegrini (in foto a destra), classe 1972, è stato ordinato presbitero il 25 settembre 1999. Fin’ora è stato parroco di S. Maria Greca in Corato. Succede a Mons. Giuseppe Pavone.

Tra le nomine di Vicari, Delegati e Coordinatori, per quel che concerne l’ambito biscegliese, Don Cosimo Damiano Delcuratolo lascia l’incarico di Rettore del Seminario Arcivescovile “Don Pasquale Uva”; al suo posto è stato nominato Don Davide Abbascià che sarà inoltre Direttore del Centro Diocesano Vocazioni (CDV) e Coordinatore della nuova Comunità Presbiteriale del Seminario Arcivescovile “Don Pasquale Uva” formata dagli attuali diaconi: Francesco Lattanzio, Matteo Losapio e Paolo Spera. Don Davide Abbascià è stato inoltre confermato Delegato episcopale per il Diaconato permanente e Direttore del Centro Iniziazione Ministeri (CIM).

Don Giuseppe Abbascià è nominato Coordinatore zonale per la zona di Bisceglie.

Passano poi alle nomine di Parroci e Vicari Parrocchiali: Don Fabio Daddato lascia l’incarico di Parroco della Parrocchia di San Silvestro a Bisceglie ed è nominato Parroco della Parrocchia di San Giacomo a Barletta. Nuovo parroco a San Silvestro è Don Giovanni Cafagna, mentre nel ruolo di Vicario parrocchiale è nominato Don Aurelio Carella subentrando a Don Vincenzo De Gregorio.

Per quel che concerne la Parrocchia Santa Maria Madre di Misericordia a Bisceglie, Don Pietro D’Alba lascia l’incarico di Vicario Parrocchiale, al suo posto Don Luigi Tedeschi che lascia quindi l’incarico ricoperto alla Parrocchia Santa Maria di Passavia sempre a Bisceglie.