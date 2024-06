Mons. D’Ascenzo ai maturandi, “Vostra vita sia piena di amore e sogni per cambiare in meglio il mondo”

“Cari ragazzi e ragazze, è ormai alle porte il giorno della maturità! Un momento di grande impegno e responsabilità, non solo nello studio, ma soprattutto nella costruzione del grande sogno della vostra vita”. Parte con queste parole il messaggio dell’Arcivescovo mons. Leonardo D’Ascenzo ai maturandi in occasione dell’esame di maturità 2024.

“In questi mesi passati, quando sono stato in mezzo a voi per la visita settimanale alle scuole, mi sono reso conto della preziosità e della ricchezza che ciascuno di voi custodisce e vorrebbe donare. È bello vedere che i vostri cuori non sono addormentati, come a volte noi adulti pensiamo – continua – ma sono pieni di vita e di sogni. Il mondo ha bisogno di cuori che sappiano amare e sognare; che sappiano amare gli altri e le cose belle del creato; che sappiano sognare vita piena per sé e per ogni fratello e sorella”.

“Vi affido al cuore sapiente di Dio, perché vi accompagni sempre e orienti i vostri desideri nella ricerca del bene e del bello presenti in ciascuno di voi. La vostra vita sia piena di amore e di sogni da coltivare per cambiare in meglio il mondo – conclude mons. D’Ascenzo – ed essere seme di speranza e di fraternità sincera. Auguri a tutti voi!”.