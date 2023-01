Mons. D’Ascenzo, 5 anni nell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Andria, il messaggio di Don Sergio Pellegrini

Il 27 gennaio 2018 S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo faceva il suo ingresso nell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie. Per l’occasione Don Sergio Pellegrini, Vicario Generale, a nome dell’intera comunità ecclesiale diocesana, rivolge a lui un pensiero augurale:

“Nell’anniversario del suo ingresso nell’Arcidiocesi rinnoviamo la nostra gratitudine a Dio per il suo Ministero pastorale tutto speso nel costruire una ‘Chiesa che vuole sentirsi e vivere come popolo di Dio’. Ci insegna con il suo magistero e il suo esempio che si tratta di una meta raggiungibile nell’impegno a costruire, nella semplicità, relazioni sincere e libere da interessi. Se ci chiama a tessere questa trama tra noi, ci chiede di non distrarci mai dai fratelli e dalle sorelle che le complessità del nostro mondo ha segnato con tante povertà. Noi sappiamo che cammina con noi per le strade della diocesi – conclude – sia sicuro che la seguiamo e se a volte la precediamo, l’attendiamo per discernere insieme la Volontà di Dio”.