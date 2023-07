Mons. Antonio Antifora, celebrazione per il 60° anniversario di ordinazione presbiterale

Sabato 15 luglio, a Bisceglie, nella Parrocchia S. Maria di Costantinopoli, alle ore 20.00, durante una celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo, Mons. Antonio Antifora renderà il proprio grazie a Dio per il suo 60° anniversario di ordinazione presbiterale

Mons. Antonio Antifora è nato a Bisceglie il 9 marzo 1939 ed è stato ordinato presbitero per l’imposizione delle mani di Mons. Giuseppe Carata il 14 luglio 1963

Numerosi gli incarichi ricoperti: Vicerettore del Seminario Vescovile di Bisceglie dal 1963 al 1970; Assistente F.U.C.I. dal 1969 al 1974; Assistente di Azione Cattolica dal 1976 al 1979.

E’ stato altresì Vicario parrocchiale presso la Parrocchia Maria SS. della Misericordia in Bisceglie, Vicario parrocchiale presso la Parrocchia S. Maria di Costantinopoli in Bisceglie dal 1976 al 1979, Parroco della Parrocchia S. Maria di Costantinopoli in Bisceglie dal 1 ottobre 1979 al 25 giugno 2015, Padre Spirituale della Confraternita “SS. Salvatore” in Bisceglie dal 01 luglio 2012, Rettore della Chiesa “SS. Salvatore” in Bisceglie dal 01 luglio2012.

Laureato in filosofia, pedagogia e psicologia ha insegnato nella scuola secondaria di secondo grado. E’ stato anche docente di religione. E’ Canonico del Capitolo Concattedrale di Bisceglie, Cappellano di Sua Santità dal 27 giugno 2015, già membro del Consiglio Presbiterale Diocesano.