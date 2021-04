Monitoraggio Iss, i numeri della Puglia sono ancora da zona rossa

Il livello di rischio della Regione Puglia nell’ultimo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità è sempre alto, come nelle scorse settimane, con l’Rt ancora sopra 1 (precisamente a 1.06, sette giorni prima si attestava a 1.09): la Puglia, come precedentemente annunciato, rimarrà quindi in zona rossa almeno fino al 20 aprile prossimo. Il report dell’Iss e del Ministero della Salute conferma lievi segnali di miglioramento della situazione pandemica, ma non tali da permettere il passaggio in una fascia di rischio più bassa.

Il tasso di saturazione ospedaliera è ancora allarmante, nonostante la discesa degli ultimi due giorni del numero di ricoverati (ma il dato è ancora da consolidare): in Puglia è occupato il 44% dei posti letto in terapia intensiva e il 53% dei posti in degenza ordinaria. I casi attualmente positivi in Puglia sono 51047: il 4.5% dei quali è ricoverato in ospedale (2240) e il restante 95.5% (48807 persone) in isolamento domiciliare. Sono 260 i posti occupati in terapia intensiva.