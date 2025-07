Modifiche alla viabilità a Bisceglie per lavori di rifacimento stradale

Da lunedì 7 luglio prenderanno il via una serie di lavori di bitumazione e rifunzionalizzazione su alcune strade cittadine di Bisceglie. Le attività, eseguite da ditte incaricate, comporteranno temporanee modifiche alla viabilità, necessarie per garantire la sicurezza di cittadini e operatori durante le operazioni.

In particolare, dal 7 al 10 luglio, nella fascia oraria compresa tra le 6:00 e le 14:00, saranno vietati il transito e la sosta in via Alcide De Gasperi, nel tratto tra via A. Caputi e piazza Vittorio Emanuele. Durante i lavori, il traffico sarà deviato su percorsi alternativi con obbligo di deviazione agli incroci tra via Dandolo, via Caputi e piazza Vittorio Emanuele.

Parallelamente, sempre a partire dal 7 luglio e fino al completamento degli interventi, tra le ore 7:00 e le 16:00, saranno interessate dai lavori anche via della Repubblica, via XXV Aprile, via Mercadante e via Prussiano. Su queste strade sarà istituito il divieto di transito e di sosta su entrambi i lati, con rimozione forzata, e, all’occorrenza, sarà attivato il senso unico alternato con la presenza di movieri.

Le misure adottate mirano a garantire lo svolgimento sicuro e ordinato delle operazioni di rifacimento stradale, riducendo al minimo i disagi per residenti e pendolari.