Modifiche alla viabilità a Bisceglie per lavori al Calvario e gara “Triathlon Trani 2025”

Dal 24 al 28 maggio la città di Bisceglie sarà interessata da significative modifiche alla viabilità per consentire interventi di rifacimento del manto stradale nell’area del Calvario e per lo svolgimento della gara nazionale “Triathlon Trani 2025”.

Per quanto riguarda i lavori pubblici, dalle ore 7:00 alle ore 14:00 di ogni giornata, da sabato 24 a mercoledì 28 maggio, sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata in piazza Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra via Cialdini e Strada Marsala. I veicoli provenienti da via Cialdini saranno obbligati a svoltare a sinistra verso via Giovanni Bovio, mentre sarà vietata la svolta a destra per chi da via Bovio intende immettersi in piazza Vittorio Emanuele II. Inoltre, sarà obbligatoria la svolta a sinistra per i veicoli in uscita da Vico Cirillo e Vico Conforti.

Domenica 25 maggio, per garantire lo svolgimento in sicurezza del “Triathlon Trani 2025”, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 sarà vietato il transito sul Ponte Lama in direzione Trani, a partire dall’intersezione tra via Giovanni Bovio e viale Ponte Lama. I veicoli diretti a Trani saranno dirottati su via Don Pancrazio Cucuzziello per raggiungere la SS16 tramite lo svincolo Bisceglie Nord – Trani.

Sono previsti ulteriori divieti temporanei: sarà interdetto l’accesso ai veicoli, eccetto per i residenti e i clienti dell’Hotel Villa, da via Luigi Di Molfetta verso viale La Testa in direzione via Bovio. Inoltre, il tratto di viale Ponte Lama compreso tra via Luigi Di Molfetta e via Bovio sarà chiuso al traffico, così come sarà vietato accedere a via Bovio da via Lama Paterna, via Anna Magnani, via Carrara Abate Tonio e via Petri.

L’amministrazione comunale invita i cittadini alla massima collaborazione e a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria, al fine di evitare disagi e garantire il corretto svolgimento delle attività programmate.