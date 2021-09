Modelli innovativi gestione rifiuti, premiata tesi di laurea del biscegliese Pietro Tortora

Si è svolta lo scorso 23 settembre, presso la sede di Confindustria Vicenza a Schio, la cerimonia di consegna dei premi della quarta edizione del “Premio tesi di laurea sui modelli innovativi di gestione dei rifiuti ” promosso da Alto Vicentino Ambiente (AVA).

Tra i tre vincitori del riconoscimento nazionale, anche il giovane biscegliese Pietro Cosimo Damiano Tortora con la tesi dal titolo: “Valorizzazione di bottom ash come unico precursore per la formazione di un cemento ad attivazione alcalina (AAC), come valida alternativa al cemento portland (OPC)”. La tesi di Tortora è stata selezionata dal Comitato di Valutazione tra le oltre 50 tesi magistrali discusse tra aprile 2018 e dicembre 2020 e arrivate nella sede scledense di AVA da tutta Italia.

Tra gli obiettivi di Alto Vicentino Ambiente ci sono quelli di promuovere la cultura della gestione integrata e sostenibile dei rifiuti, compresi ovviamente tutti gli aspetti che riguardano l’economia circolare, oltre che di stimolare le migliori menti del paese nel proseguire nella ricerca di nuove soluzioni per migliorare quello che, sempre più, è uno degli aspetto più importanti per il futuro dell’ambiente e delle nostre comunità.