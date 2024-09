Mobilitazione per difendere il verde urbano, iniziativa di Libera il Futuro e Pro Natura

Libera il futuro e Pro Natura Bisceglie promuovono sabato 7 settembre alle 18.00 un incontro spontaneo in Via Di Vittorio (incrocio con Via Cavour) dal titolo “PIANTIAMOLA! Mobilitazione per la difesa del verde urbano”.

“Invititiamo cittadini e Associazioni ad aderire a questa iniziativa – affermano gli organizzatori – che sarà un’occasione per riflettere sulla gestione del verde nella nostra città e per lanciare proposte di riforestazione urbana che riteniamo non più rinviabili”.

La vicenda della manutenzione dei marciapiedi su Via Di Vittorio che ha portato già all’abbattimento di alcuni pini sarà al centro dell’incontro.

“Vogliamo sollecitare l’amministrazione a lavorare ad un destino diverso dall’abbattimento di altri alberi – dice Vincenzo Arena di Libera il futuro. Pensiamo che un’altra Bisceglie che concili verde e sviluppo sostenibile sia possibile”.

“Invitiamo – continua Mauro Sasso di Pro Natura – tutti i partecipanti a portare con sé un nastro arancio che sarà simbolicamente annodato al tronco dei pini, dopo averli abbracciati. La gestione programmata e le strategie di tutela del verde urbano sono ormai necessarie in un momento storico in cui rischiamo la desertificazione della nostra città”.