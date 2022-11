Mobilità sostenibile, Spazio Civico: “Comune di Bisceglie sfrutti bando regionale PUMS”

“Abbiamo informato e invitato il Comune di Bisceglie a presentare domanda ad un bando regionale per la concessione di contributi per la redazione o monitoraggio del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), progetto del sistema della mobilità di una città”. Lo riferisce Leonardo Di Molfetta portavoce di Gruppo Spazio Civico Bisceglie.

“Esso – prosegue la nota – partendo dallo studio della domanda di mobilità di una comunità, si occupa di: coordinare al meglio le infrastrutture di trasporto, i parcheggi di interscambio, le tecnologie da utilizzare, il parco veicoli usato, i sistemi di controllo e regolazione del traffico, l’informazione data all’utenza e la logistica per la distribuzione delle merci. Tutto questo col fine di: migliorare la qualità della vita in una città, ridurre le emissioni inquinanti, migliorare i trasporti di massa e ridurre la marginalizzazione delle periferie. Esso inoltre costituisce la condizione essenziale per l’accesso a finanziamenti futuri in materia”.

“L’Avviso, rivolto ai Comuni pugliesi, prevede per i Comuni come Bisceglie – continua – con una popolazione da 50 a 60 mila abitanti, un contributo di 55.000 euro per la redazione del PUMS o di 20.000 euro per il suo monitoraggio. Bisceglie ci risulta che non abbia né il PUT Piano urbano del traffico, nè il PUMS.

“Speriamo pertanto – conclude Di Molfetta – che l’Amministrazione Comunale non perda questa occasione e presenti domanda entro la data di scadenza, 30/11/2022. Solo così si può dar vita ad un percorso di mobilità sostenibile serio, concreto, coordinato territorialmente e al di fuori di ogni utilizzo propagandistico”.