Mobilità sostenibile: illustrate linee indirizzo Pums Bisceglie, aperto percorso di condivisione

Miglioramento del trasporto pubblico locale, diminuzione del tasso di motorizzazione e della congestione, riduzione del consumo di carburanti da fonti fossili, dell’inquinamento acustico e dell’incidentalità stradale, miglioramento della qualità dell’aria. Sono alcuni degli obiettivi alla base del Pums, il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile.

Il Comune di Bisceglie, espletata la prima fase del progetto in coerenza con le indicazioni delle Linee Guida regionali e nazionali, ieri ha presentato il documento d’indirizzo contenente le scelte strategiche, già approvate in giunta, e ha aperto di fatto un percorso di condivisione con la cittadinanza finalizzato a raccogliere idee, istanze e osservazioni per procedere all’elaborazione, approvazione e attuazione del Pums.

Nella Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi, il tecnico professionista della redazione del Piano, Ing. Stefano Ciurnelli, ha illustrato le linee di indirizzo del Piano, aprendo agli interventi di rappresentanti di associazioni e cittadini che hanno fornito il loro contributo. Significativa la presenza dell’Assessore regionale ai trasporti, Anita Maurodinoia, intervenuta in apertura di incontro, dopo i saluti istituzionali del Sindaco Angelantonio Angarano, che ha tracciato anche le conclusioni della serata, e degli assessori comunali Angelo Consiglio, che ha introdotto e moderato i lavori, e Maurizio Di Pinto.

“I PUMS sono il principale strumento di pianificazione di una mobilità urbana multimodale e sostenibile, capace di migliorare la qualità degli spostamenti e quindi della vita dei cittadini nel rispetto dell’ambiente”, ha detto l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia. “Con il PUMS le comunità si aprono ai principi di una mobilità individuale e collettiva sostenibile ma anche di un traffico merci che contribuisca alla progressiva decarbonizzazione del sistema. Con DGR 1112/2023 il Comune di Bisceglie, pur non essendo affidatario di servizio di TPL, ha ottenuto un finanziamento di 287.381,22 € per l’attivazione del servizio di trasporto urbano sperimentale per l’anno 2024. Con il PUMS sarà quindi possibile coordinare il nuovo servizio TPL con forme di mobilità ciclopedonale e di ultimo miglio e riorganizzare la mobilità su auto privata, al fine di favorire l’intermodalità, l’uso dei mezzi pubblici e a basso impatto ambientale”.

“Il Pums è la coniugazione della città che viviamo oggi e la proiezione nel tempo della Bisceglie che vorremmo abitare e vivere domani, per noi e per le generazioni che verranno, a partire dai nostri figli”, ha sottolineato il Sindaco Angarano. “Vogliamo creare un ambiente urbano più sicuro e funzionale, incentivando gli spostamenti a piedi, in bicicletta e con mezzi pubblici. Oggi siamo chiamati a passare dallo ‘spazio conteso’ allo ‘spazio condiviso’, ad interpretare dinamiche che non sono determinate soltanto dalle infrastrutture, dalle dotazioni, dai servizi, ma anche dai nostri stili di vita quotidiana: come ci spostiamo per andare al lavoro, come accompagniamo i nostri figli a scuola, come raggiungiamo i punti di interesse, come passiamo il nostro tempo libero e tanto altro ancora. Il Piano urbano di mobilità sostenibile è mirato a migliorare la qualità delle nostre vite attraverso una visione strategica e condivisa, che non può tradursi in piena realtà senza il contributo diretto dei cittadini. Questo è il Pums: un sogno realizzabile solo se partecipato. Per questo invito associazioni, stakeholder e tutti i concittadini a formulare proposte. Il nostro ringraziamento va alla Regione Puglia, al Presidente Emiliano e all’Assessore Maurodinoia per la grande attenzione che stanno dedicando al territorio e a questo tema sensibile per il futuro delle nostre Comunità. La nostra gratitudine va altresì all’Arch. Giacomo Losapio e ai dipendenti dell’Ufficio Tecnico che con passione e professionalità stanno lavorando al Pums”.

“Il Pums è tra quei programmi strategici, insieme al piano delle coste e al Pug, che segneranno la pianificazione e programmazione della nostra Città nei prossimi anni”, ha commentato l’Assessore comunale Angelo Consiglio. “Sono contento che, in qualità di assessore alle politiche del territorio, ho contribuito al loro formarsi e ad istradare le procedure amministrative per la loro adozione. Il Pums ha l’obiettivo di consentirci di vivere meglio riprendendoci la condivisione degli spazi pubblici oggi detenuti per l’80% dalle auto. È un percorso lungo e impegnativo ma sfidante”.

“La mobilità sostenibile è diventata una priorità fondamentale nel contesto attuale, caratterizzato da crescenti preoccupazioni per l’ambiente e il cambiamento climatico”, ha aggiunto l’Assessore Comunale Maurizio Di Pinto. “Se vogliamo vivere in una città più accogliente e pulita e vogliamo riappropriarci degli spazi urbani, dobbiamo ripensare al modo di spostarci. Credo fortemente che il metodo migliore sia lavorare in sinergia tra tecnici, amministratori e cittadini. A noi spetta il compito di fare sintesi e prendere decisioni, anche coraggiose, che porteranno nel tempo a un beneficio per tutta la società”.

Le linee di indirizzo del Pums sono disponibili sul sito del Comune di Bisceglie, www.comune.bisceglie.bt.it. Chiunque può far pervenire proposte entro il 20 aprile 2024 inviando una e-mail all’indirizzo pums.bisceglie@comune.bisceglie.bt.it o una pec a protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it o consegnando a mano all’ufficio protocollo del Comune di Bisceglie, in via Trento 8.