Mobilità Sanitaria in Puglia: via alle domande per spostarsi tra aziende pubbliche

Dal 14 luglio è attiva la piattaforma online per partecipare alla manifestazione d’interesse per la mobilità intra-regionale nel comparto Sanità della Regione Puglia. L’iniziativa, frutto dell’accordo siglato il 15 aprile tra Regione e organizzazioni sindacali, consente a infermieri, OSS, assistenti e altre figure professionali del settore sanitario pubblico pugliese di presentare domanda per avvicinarsi al proprio nucleo familiare o a contesti di maggiore necessità personale.

A darne notizia è stato il vicepresidente e assessore alla Sanità della Regione Puglia, Raffaele Piemontese: «Offriamo un’opportunità concreta per conciliare vita e lavoro, migliorando l’organizzazione del servizio pubblico. È il primo passo di un processo che punta a rendere più efficiente e umano il sistema della mobilità nel nostro territorio».

La procedura è riservata ai dipendenti a tempo indeterminato delle aziende sanitarie pubbliche regionali che abbiano superato il periodo di prova, non siano prossimi alla pensione e appartengano a uno dei profili professionali previsti. La scadenza per l’invio delle domande, esclusivamente online tramite SPID o CIE sul portale https://aslbat.concorsismart.it, è fissata per le ore 18 di lunedì 21 luglio. Si raccomanda di non attendere l’ultimo momento per l’inoltro per evitare disservizi tecnici.

Questa fase rappresenta una manifestazione preliminare: sarà poi avviata una seconda fase con l’emissione del bando ufficiale di mobilità. Le figure professionali ammesse spaziano dagli assistenti amministrativi agli operatori socio sanitari, dai collaboratori sanitari ai tecnici specializzati, fino a educatori, fisioterapisti, logopedisti, puericultrici e molte altre.

La Regione punta a superare la frammentazione del passato con una procedura unificata su scala regionale. Il nuovo sistema permetterà ai professionisti della salute di riorientare il proprio percorso lavorativo, conciliando esigenze personali e famigliari con quelle del sistema sanitario pubblico, in un’ottica di maggiore efficacia, vicinanza e benessere per l’intera comunità pugliese.