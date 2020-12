Missione compiuta per il Pranzo Solidale 2020 / FOTO

Missione compiuta per il “Pranzo Solidale”, iniziativa in favore dei meno fortunati organizzata da Caritas Bisceglie e Assolocali-ViviBisceglie, con il sostegno dell’Amministrazione Comunale.

Sin dal mattino oltre cinquanta volontari si sono recati nella struttura dei Cappuccini per dare una mano agli storici organizzatori dei pasti giornalieri di Caritas RecuperiAmoci con Andreina ed Angela, la coordinatrice dell’Emporio eco-solidale Gabriella e poi Carmine, Michele, Antonio, Piero, responsabili dei vari servizi Caritas (approvvigionamento viveri, centro d’ascolto, organizzatori dei reparti falegnameria e distribuzione). Un grazie sentito alle Caritas parrocchiali, alla Protezione Civile, OER e Associazione Shara“.

Il tempo clemente ha permesso la celebrazione della Santa Messa da parte di Mons. Franco Lorusso, mentre pian piano cominciava il via vai dei furgoncini con gli operatori e ristoratori che hanno cominciato a consegnare le 350 mono dosi preparate al mattino.

Programma stilato con ampio anticipo. Tutto pronto con l’elenco delle famiglie prenotate per poi partire con la distribuzione. Il Sindaco Angelantonio Angarano con l’Assessore Rosalia Sette hanno inoltre portato gli auguri dell’Amministrazione Comunale: “Il vero senso del Natale è stare accanto a chi è in difficoltà, soprattutto in questo anno difficilissimo, nel rispetto delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, perché la solidarietà non ha confini. E il pranzo di Natale Caritas è sempre stato un appuntamento per l’Amministrazione Comunale”.

“Grazie infinite dalla grande Famiglia Caritas – conclude la nota – che anche quest’anno ha potuto dare la possibilità di vivere un pranzo sereno a persone che non possono permetterselo, persone del nostro territorio, che vivono, loro malgrado, in situazioni disagiate”.