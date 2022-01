Misericordia Bisceglie, dodici posti disponibili per il Servizio Civile / COME CANDIDARSI

Fino alle ore 14:00 di giovedì 10 febbraio è possibile presentare domanda di partecipazione al Servizio Civile Universale a uno dei 2.818 progetti che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023 su tutto il territorio nazionale e all’estero. I progetti hanno durata di dodici mesi. Tra questi anche quello denominato “Casa Misericordiae” da svolgersi presso la sede della Misericordia Bisceglie in via Giuseppe Di Vittorio.

Sono dodici i posti disponibili per il progetto di Servizio Civile che rientra nel settore “Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese”, due dei quali riservati a giovani con minori opportunità – difficoltà economiche – ISEE con una soglia inferiore o pari a € 10.000).

Gli aspiranti volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi. Ai giovani selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile pari a € 444,30.

Ricordiamo che per poter candidarsi ai progetti è necessario essere in possesso del titolo di studio minimo di diploma di maturità ottenuto a conclusione del ciclo quinquennale dalla scuola secondaria di secondo grado. Per visualizzare il bando ed altre info: politichegiovanili.gov.it

Whatsapp: 3490625995 (Marco) – Mail: misericordia.bisceglie@gmail.com