Ministro Speranza vara nuovo Dpcm in vigore dal 16 gennaio / DETTAGLI

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha illustrato alla Camera il nuovo Dpcm con le misure anti-coronavirus che sarà in vigore dal 16 gennaio. Lo stato di emergenza in Italia sarà prorogato fino al 30 aprile. “L’epidemia è di nuovo in fase espansiva”, ha spiegato.

Il nuovo Dpcm confermerà la classificazione delle regioni italiane per fasce di rischio. Le nuove classificazioni sono attese venerdì. Secondo i dati dell’ultimo monitoraggio, riportati in aula da Speranza, “12 regioni sono ad alto rischio, 8 a rischio moderato – di cui 2 in progressione a rischio alto – e una sola a rischio basso”. Nel nuovo provvedimento del governo sarà confermato il divieto di spostamento tra regioni, anche tra quelle che si trovano in area gialla. Per limitare gli assembramenti Speranza ha detto che il governo è intenzionato a vietare l’asporto per i bar dopo le ore 18 ed il governo intende mantenere la misura sul massimo di due persone da poter ricevere in casa come ospiti una volta al giorno, come durante le feste natalizie.

Oltre alle aree rossa, arancione e gialla Speranza ha detto che il governo ha intenzione di prevedere anche un’area bianca, ma solo con incidenza sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti e Rt sotto a 1. Durante il discorso alla Camera Speranza ha fatto anche il punto sul piano di vaccinazione in Italia. “Sono convinto che la stragrande maggioranza degli italiani deciderà di vaccinarsi senza ricorrere all’obbligo”, ha detto, aggiungendo che “ad oggi abbiamo siglato opzioni per circa 226 milioni di dosi, che nelle prossime settimane aumenteranno ulteriormente sino a giungere a 250 milioni”