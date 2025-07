Milan Club Follia Bisceglie, al via la campagna tasseramento 2025/2026

PUBBLIREDAZIONALE – “20 anni di passione, trasferte, cori e fedeltà rossonera”: è il motto con cui il Milan Club Follia di Bisceglie ha lanciato la nuova campagna di tesseramento per la prossima stagione, che coincide con il ventennale dalla nascita del sodalizio biscegliese, avvenuta nel 2005 grazie all’impulso di un gruppo di fedelissimi.

Nonostante i deludenti risultati sportivi, anche la scorsa è stata una stagione esaltante per l’affermato sodalizio biscegliese, la cui presenza a San Siro e nei diversi stadi d’Italia e d’Europa è stata una costante, suggellata anche dalla campagna abbonamenti del Milan, che ha come immagine simbolo proprio una fotografia del piccolo tifoso biscegliese Francesco Lopolito, immortalato lo scorso anno durante la partita Milan-Fiorentina mentre sventolava fiero la bandiera rossonera.

“Il nostro sodalizio è nato nel 2005 grazie all’impulso di un gruppo di fedelissimi ed oggi è una realtà sempre più consolidata, che vanta centinaia di iscritti e tantissimi altri sostenitori occasionali – ha spiegato il presidente Vincenzo Cassanelli -. In questi 20 anni abbiamo fatto tantissimi sacrifici, familiari, economici e lavorativi, per coltivare la nostra passione, ma esser diventati un punto di riferimento per i biscegliesi che tifano Milan ci ripaga di tutti i nostri sforzi. Abbiamo una sede aperta 365 giorni l’anno, dove oltre a seguire il Milan si può vivere un’esperienza di aggregazione e socialità. Ringrazio sempre chi ogni anno continua a darci fiducia rinnovando il proprio tesseramento, sperando che la nostra famiglia continui ad allargarsi”.

In occasione della campagna di tesseramento per la stagione 2025-26 saranno diversi i vantaggi esclusivi per quanti decideranno di far parte del Milan Club: prelazione sull’acquisto dei biglietti per le partite a San Siro, la possibilità di effettuare acquisti in autonomia sul sito AC Milan, con prezzo agevolato nella fase riservata ai tesserati, biglietti garantiti anche per le gare in trasferta, accesso prioritario ai big match e la possibilità di vedere ogni partita anche comodamente sul maxischermo della sede biscegliese.

Le quote per il tesseramento sono di 40 euro per il rinnovo, 50 euro per i nuovi soci e 25 euro per donne ed under 14. Per aderire è possibile contattare telefonicamente i seguenti recapiti (3472891124 Vincenzo; 3489242007 Donato; 3475450967 Leonardo) o rivolgersi direttamente presso la sede di via Molfetta 22 a Bisceglie.