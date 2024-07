Milan Club Bisceglie, al via la campagna tesseramenti 2024/2025

PUBBLIREDAZIONALE – Con l’approssimarsi della nuova stagione sportiva, che coinciderà con il 125esimo anniversario dalla nascita del Milan, riparte anche la campagna tesseramento del Milan Club di Bisceglie, uno dei sodalizi più affermati e longevi tra quelli sportivi del territorio.

Anche nella passata annata, migliaia di tifosi rossoneri biscegliesi hanno partecipato alle decine di trasferte in giro per l’Italia e l’Europa organizzate dal club presieduto da Vincenzo Cassanelli, nato nel 2005 su impulso di un gruppo di fedelissimi ed ormai divenuto un punto di riferimento per i tifosi milanisti della città e non solo.

In occasione della campagna di tesseramento per la stagione 2024-25 saranno diversi i vantaggi esclusivi per quanti decideranno di far parte del Milan Club, quali il diritto di prelazione sull’acquisto dei biglietti per ogni singola partita, prezzi bloccati per gli incontri casalinghi a San Siro (comprensivi di biglietto stadio e viaggio in pullman), autografi esclusivi firmati dai campioni rossoneri su maglie e palloni, gadgets omaggio, la possibilità di vedere ogni partita anche comodamente sul maxischermo della sede biscegliese, trasferte garantite, prezzi speciali per le donne (che pagheranno solo il viaggio in pullman con la possibilità di entrare gratis allo stadio) e per le famiglie.

I costi di sottoscrizione sono di 50 euro per i vecchi soci, 70 euro per i nuovi, 100 euro per la famiglia (Papà e bambino) e 50 euro per le donne.

“La nostra realtà è in costante crescita, grazie alla passione, al calore ed all’amore per i colori rossoneri dei nostri associati, divenuti sempre più numerosi col passare degli anni – ha commentato il presidente del Milan Club Bisceglie Vincenzo Cassanelli -. Vorrei ringraziare l’Associazione Italiana Milan Club, che danni ci supporta in questo percorso, assicurando la nostra presenza al fianco del Milan in tutti gli stadi d’Italia e d’Europa. Il club è una casa aperta ogni giorno a tutti i tifosi milanisti, da coloro che intendono seguire la squadra a quanti vogliano vivere questa esperienza di aggregazione e socialità”.

Per aderire è possibile contattare telefonicamente i seguenti recapiti (3472891124 Vincenzo; 3489242007 Donato; 3475450967 Leonardo) o rivolgersi direttamente presso la sede di via Molfetta 22 a Bisceglie.