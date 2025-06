“Migrasom” seconda edizione: suoni, culture e identità si incontrano a Bisceglie

Si svolge oggi, venerdì 20 giugno, presso la sede di Controcorrente S.O.S. in via Crosta, la seconda edizione di “Migrasom”, una giornata interamente dedicata all’incontro tra culture, musica e identità in movimento.

L’evento, nato dall’iniziativa autonoma della Cooperativa Controcorrente in collaborazione con Xilema Music, si propone come un’esperienza collettiva capace di intrecciare suoni, corpi e visioni, fondendo le radici musicali delle diverse culture con elementi di sperimentazione e innovazione artistica.

La serata si aprirà alle 19:30 con un talk dal titolo “Incontri e riflessioni per un’antropologia musicale, visiva e di genere”, che vedrà protagoniste Juliette Robles e Melani Luraschi, pronte a guidare un confronto stimolante tra musica, identità e prospettive artistiche trasversali.

A seguire, dalle ore 21:00, inizieranno le esibizioni live. Sul palco si alterneranno:

Juliette Robles

Melani Luraschi

Miguel Zepe Díaz

Top Kiddos

Ad arricchire la manifestazione, saranno presenti stand di espositori e artisti locali e non, con spazi dedicati all’artigianato e alla creatività. Non mancheranno le aree food, che offriranno sapori dal mondo, a testimonianza del valore universale del cibo come ponte tra le culture.