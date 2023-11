Micro.Bi. alle Vecchie Segherie Mastrototaro con evento su microcredito e lotta all’usura / VIDEO

Le Vecchie Segherie Mastrototaro sono state il luogo scelto dall’associazione Micro.Bi., impegnata in attività a sostegno dei soggetti con difficoltà di accesso al credito, per presentare il nuovo servizio denominato Il prestito della fiducia: rivolto ai cittadini dei comuni della Bat e del circondario giudiziario di Trani.

“Micro.Bi – Economia civile e prevenzione usura” è un ente filantropico del terzo settore costituto a Bisceglie e presieduto oggi da Enzo Sciascia, che ha fra i suoi obiettivi quello di promuovere il microcredito come strumento di prevenzione dell’usura e incentivo allo sviluppo.

Un evento, quello tenutosi nelle Vecchie Segherie Mastrototaro, utile a far conoscere ufficialmente il servizio a tutti i cittadini dei comuni interessati, ma anche per discutere del ruolo fondamentale del microcredito sociale nell’autonomia economica e nel contrasto alle pratiche usurarie. Sul tema è stato infatti possibile ascoltare le relazioni e gli interventi di esperti del settore come Giuseppe Cavaliere, Don Mimmo Francavilla, Aldo Ligustro e il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani Roberta Moramarco.

Ad introdurre e coordinare le sessioni Mimmo Mazza, direttore de “La Gazzetta del Mezzogiorno” e il presidente Sciascia. I lavori sono stati aperti dai saluti di Rossana Riflesso, Prefetto di Barletta Andria Trani, Francesco Cassano, presidente della Corte di Appello di Bari e Renato Nitti, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani.