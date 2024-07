“Mi Muovo Attiva-Mente”, service del Rotary Bisceglie nella sede della Cooperativa “Uno Tra Noi”

Martedì 30 luglio alle ore 10,30 presso la sede della Cooperativa sociale “Uno tra noi” avverrà la consegna ufficiale del Service “Mi Muovo Attiva-Mente”, promosso dal Presidente Giuseppe Cortese e dal Direttivo Rotary dell’A.R. 2023-24, in sinergia con il Rotaract di Bisceglie.

Il progetto, dal titolo “Rotary-Rotaract per UNOTRANOI”, cofinanziato da una Sovvenzione distrettuale, ha previsto l’allestimento di un ambiente idoneo e attrezzato per le sessioni di psicomotricità realizzato all’esterno, nell’area antistante al Centro e l’acquisto di strumenti da utilizzare per le attività di progetto (SET -PSICOMOTORIO E UN CARRELLO PSICOMOTORIO). Inoltre sono state predisposte tende per la creazione di zone d’ombra.