Metro Bisceglie a Milano, la proposta: “Chiediamo di abbellirla con immagini della città”

Abbellire la stazione metropolitana di Bisceglie a Milano con immagini della nostra città. Questa la proposta di Massimo Valente, Osteopata biscegliese, rivolta al sindaco Angelantonio Angarano. “Nonostante Bisceglie sia il capolinea della linea Rossa, moltissimi non conoscono il collegamento con la nostra città. Dopo una mia lezione a Milano, un allievo interessato a venirmi a trovare, quando gli ho detto che ero a Bisceglie, ha frainteso e ha pensato che fossi proprio a Milano, nelle vicinanze della stazione della metropolitana”, racconta Valente.

“Sarebbe opportuno coinvolgere il Comune di Milano e la Metropolitana per migliorare la stazione, la quale, onestamente, risulta molto più triste rispetto ad altre stazioni metro presenti in città come Napoli e in molte capitali europee. Ritengo che in questo lavoro di mediazione, la comunità dei biscegliesi a Milano potrebbe fornire un sostegno significativo”, si legge nella lettera inviata al primo cittadino. “Proporrei di utilizzare una semplice carta da parati fotografica per abbellire i pilastri centrali e gli androni di ingresso della stazione. Con una spesa contenuta, potremmo ottenere un risultato eccezionale. Potremmo coinvolgere anche l’associazione degli architetti di Bisceglie per ricevere ulteriori suggerimenti e proposte”.

“Inoltre, credo che il maggior impatto mediatico si potrebbe ottenere con l’inaugurazione, che potremmo trasformare in un grande evento di comunicazione. Durante l’inaugurazione, potremmo presentare non solo le immagini della nostra città, ma anche i prodotti distintivi del nostro territorio”, conclude Valente.