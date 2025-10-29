Cambiano gli orari di apertura al pubblico del Cimitero di Bisceglie.
In occasione del mese dedicato alla Commemorazione dei defunti il Cimitero comunale osserverà i seguenti orari:
– dal 26 ottobre al 4 novembre: dalle 07:00 alle 17:00;
– dal 5 novembre: dal lunedì al sabato dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00, mentre domenica e festivi dalle 08:00 alle 13:00.
Sabato 1° novembre, inoltre, le Messe nella Cappella del Cimitero si terranno alle 09:00, alle 10:00, alle 11:00 e alle 16:00. Quella delle ore 11:00 sarà resieduta dall’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo.
Domenica 2 novembre Messe in Cappella alle 09:00, alle 10:00, alle 11:00 e alle 16:00.
Dal 4 al 30 novembre Messa mattutina in Cappella alle ore 09:30.