Merry Xmas – “Meeple senza frontiere”, l’iniziativa dell’Ambito Sociale Trani-Bisceglie

L’Ambito Territoriale Sociale di Trani e Bisceglie, in collaborazione con la Vivere Insieme Società Cooperativa Sociale, gestore del Progetto “Percorsi di autonomia per persone con disabilità – Accompagnamento all’Autonomia” e l’Associazione Crocevia dei Mondi – La.M.Po. A.P.S., organizza a Trani il 18 dicembre presso la sede del Progetto LaMPo in Via M. Pagano, n. 80, l’evento Merry Xmas – “MEEPLE SENZA FRONTIERE”, una serata dedicata al gioco da tavolo come strumento di inclusione sociale e abbattimento delle barriere.

L’iniziativa rientra nel Progetto “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” finanziato con il PNRR – MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE” COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE” SUB INVESTIMENTO 1.2 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU enelle attività promosse nell’ambito del progetto Luoghi Comuni Puglia, volto a valorizzare spazi e iniziative di coesione sociale.

Si tratta di un evento aperto e inclusivo, in grado di accogliere tutti i cittadini offrendo l’opportunità di interagire in un ambiente sereno e stimolante e costituirà l’occasione per scambiarci gli auguri di Natale con i ragazzi e le ragazze del Progetto PNRR insieme alle loro famiglie e per condividere l’esperienza che stanno vivendo.

In un’epoca in cui la distanza sociale può rappresentare una sfida, “Meeple Senza Frontiere” promuove un approccio semplice, ma potente: il gioco. Il meeple, la pedina simbolo del gioco da tavolo, diventa metafora di un individuo che si muove su un piano comune, dove le regole sono uguali per tutti e l’unico linguaggio che conta è quello del divertimento e della collaborazione. Attraverso il gioco, i partecipanti potranno sviluppare nuove relazioni condividendo esperienze, superando pregiudizi e differenze.

Il gioco da tavolo rappresenta, infatti, un’incredibile piattaforma di inclusione. Di fronte a un tabellone, cadono le etichette sociali e tutti siamo semplicemente giocatori, impegnati in un obiettivo comune, questo evento non è solo un momento di svago, ma un concreto esercizio di cittadinanza attiva, essenziale per la nostra comunità.

Durante la serata, saranno messi a disposizione numerosi giochi da tavolo adatti a tutte le età e a diversi livelli di esperienza. Per rendere l’atmosfera ancora più accogliente, sarà offerto un piccolo buffet per ricaricare le energie tra una partita e l’altra.