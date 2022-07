Mercato straordinario serale in piazza Vittorio Emanuele II / DETTAGLI

Appuntamento con il mercato straordinario in veste pomeridiana e serale: domenica 24 luglio, dalle 15 alle 23, in piazza Vittorio Emanuele II. Nell’ordinanza n. 125 del 19 luglio 2022 si stabiliscono anche le limitazioni al traffico e alla sosta in centro e nelle vie adiacenti.

La decisione nasce dalla proposta pervenuta dalla FIVA Confcommercio lo scorso 6 luglio con cui si richiede l’anticipazione alla data del 24.07.2022 del mercato mensile previsto per la data del 07.08.2022 concomitante con la ricorrenza della festa patronale.

Nell’ordinanza possono essere visionate tutte le restrizioni stabilite, dalle 15 alle 23, per il corretto svolgimento del mercato.