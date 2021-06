Mercato straordinario in centro / DETTAGLI e LIMITAZIONI al traffico

Il primo mercato straordinario del 2021 si svolgerà domenica 6 giugno, in mattinata, in piazza Vittorio Emanuele II. Lo si legge nell’ordinanza n. 76 del 1° giugno scorso in cui si stabiliscono anche le limitazioni al traffico e alla sosta in centro e nelle vie adiacenti.

“Rimane inteso che nell’area concessa non dovranno formarsi assembramenti di persone”, si legge nell’ordinanza, “lo svolgimento del mercato dovrà essere effettuato nel massimo rigore e pieno rispetto delle disposizioni previste dai DPCM e dalle Ordinanze del Ministro della Salute emanati in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Nell’ordinanza possono essere visionate tutte le restrizioni stabilite, dalle 7 alle 15, per il corretto svolgimento del mercato.