Mercato storico di Corso Umberto I: pubblicata la graduatoria provvisoria per l’assegnazione dei box

Il Comune di Bisceglie ha approvato e pubblicato la graduatoria provvisoria relativa al bando pubblico per l’assegnazione in concessione decennale dei box del mercato storico di Corso Umberto I, conosciuto come la storica “piazza del pesce”, recentemente oggetto di un intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione.

Sono state 62 le istanze pervenute all’amministrazione comunale. La valutazione delle domande è stata condotta da una commissione appositamente nominata, sulla base dei criteri stabiliti nel bando: qualità dell’offerta, tipologia di servizio, compatibilità architettonica e innovazione del progetto, oltre a parametri relativi all’anzianità d’impresa e alla regolarità contributiva.

La graduatoria provvisoria è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Bisceglie (www.comune.bisceglie.bt.it). Gli operatori interessati avranno 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione per presentare eventuali osservazioni, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo attivitaproduttive@cert.comune.bisceglie.bt.it. Successivamente, lo Sportello Unico per le Attività Produttive procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva, necessaria per l’assegnazione effettiva dei box.

Il completamento di questa fase rappresenta un passaggio decisivo nel rilancio del mercato storico di Corso Umberto I, con l’obiettivo di restituire al quartiere una funzione commerciale e identitaria rinnovata, capace di coniugare tradizione, qualità e vitalità urbana.