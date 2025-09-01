Mercato storico di Corso Umberto, avviato l’iter per l’assegnazione dei box

Il mercato storico di Corso Umberto I a Bisceglie entra ufficialmente in una nuova fase. Dopo la pubblicazione del bando e la chiusura dei termini per la presentazione delle domande nello scorso mese di agosto, è partito l’iter per l’assegnazione dei 22 box disponibili, concessi in gestione per dieci anni.

Nelle prossime settimane saranno espletati i passaggi procedurali previsti: dalla verifica delle istanze pervenute all’approvazione della graduatoria provvisoria, con possibilità di osservazioni, fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva. Solo allora i locali potranno essere affidati e il mercato riaprirà ufficialmente al pubblico.

Gli spazi, destinati ad attività artigianali e commerciali, alla vendita di prodotti alimentari e non, nonché a servizi turistici e alla somministrazione non assistita di cibi e bevande, rappresentano un’importante occasione per gli operatori e per la comunità. L’obiettivo è trasformare l’area in un polo di socialità, cultura e sviluppo economico.

«Con questo passaggio – ha dichiarato il sindaco Angelantonio Angarano – rendiamo pienamente operativo uno spazio che si è già affermato come luogo di incontro e socialità, generando al contempo nuove opportunità di impresa e di lavoro. Una scelta che rafforza l’attrattività del centro cittadino e arricchisce l’offerta turistica e commerciale della nostra città».

Sulla stessa linea l’Assessore alle Attività Produttive, Onofrio Musco, che ha sottolineato: «Con i 22 box messi a disposizione stiamo creando un mercato che non sarà solo luogo di acquisti, ma anche di identità e di vita per il centro storico. Le 69 domande arrivate dimostrano il grande interesse delle imprese verso gli spazi di Corso Umberto. È un progetto che guarda al futuro e che darà nuova vitalità al cuore di Bisceglie».