Mercato regolare il 1° novembre, Carriera: “Plauso ad Amministrazione per tutela decoro dell’area”

Si svolgerà regolarmente, martedì 1° novembre, il mercato settimanale di Bisceglie. A stabilirlo è l’ordinanza n. 289 del 24 ottobre 2022 in cui il Dirigente della Ripartizione Ambiente, Suap, Sua, Trasporti e Mobilità accoglie l’istanza di Fiva Confcommercio, Consorzio Mercatincittà e Casambulanti di svolgere il mercato settimanale nonostante la concomitante festività di Ognissanti.

Soddisfatti i rappresentanti dei settori Commercio su Aree Pubbliche aderenti a Confcommercio Antonio Abascià e Andrea Nazzarini: “Si tratta di una buonissima opportunità per gli acquirenti che hanno così la possibilità di recarsi al mercato settimanale per i loro acquisti, ma anche per i nostri operatori che possono lavorare senza interruzioni o soste”.

L’area polifunzionale di via san Martino tornerà quindi, per la terza volta dalla sua inaugurazione, a ospitare il mercato del martedì. È di queste ore, inoltre, la notizia della disposizione del divieto di transito all’interno dell’area quando non si svolge il mercato. Tale ordinanza è stata emanata proprio in seguito all’invito di Confcommercio Bisceglie all’Amministrazione Comunale a prevedere espedienti in grado di prevenire atti di inciviltà all’interno dell’area come già avvenuto negli ultimi giorni da parte di automobilisti senza scrupoli: “Apprendiamo con favore e plaudiamo a questa iniziativa da parte dell’Amministrazione. Riteniamo di vitale importanza mettere in pratica ogni misura utile per tutelare il decoro e la tenuta dell’area”, dichiara Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie.