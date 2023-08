Mercato domenicale, ecco l’appuntamento per il mese di settembre

Come ogni prima domenica del mese torna il mercato in piazza Vittorio Emanuele II.

A darne l’annuncio sono Confcommercio Bisceglie e Consorzio Mercatincittà.

Domenica 3 settembre, dalle 08 alle 13, il centro cittadino accoglierà il mercato della prima domenica del mese come stabilito nel Documento Strategico del Commercio approvato nel Consiglio Comunale del 30.09.2019.

«Si rinnova l’appuntamento con il mercato domenicale in piazza per dar modo agli acquirenti sia di acquistare presso gli ambulanti del territorio sia di passeggiare amabilmente per le vie del centro in una giornata festiva di fine estate – spiega il consigliere comunale Antonio Abascià –. Un’occasione per dare linfa e vigore all’economia del nostro territorio».