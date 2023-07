Mercato domenicale, Confcommercio e ambulanti: “Serata riuscitissima”

Ampiamente positivo il bilancio del mercato serale di domenica 2 luglio. Confcommercio Bisceglie e Consorzio Mercatincittà non possono che esprimere parere decisamente favorevole circa l’appuntamento serale in piazza Vittorio Emanuele.

«Da entrambi i fronti, quello degli ambulanti e quello degli acquirenti, registriamo pareri del tutto positivi circa la buona riuscita, proficua e ben organizzata, del mercato della prima domenica del mese nel centro cittadino – spiega Antonio Abascià, presidente Consorzio Mercatincittà –. Ci impegneremo, ora ancora marcatamente grazie al ruolo di consigliere comunale che mi onoro di ricoprire, affinché si crei un afflato sempre più sinergico tra commercianti e utenti per dare sempre più linfa al tessuto economico del territorio», sottolinea Abascià.

«Confcommercio Bisceglie innanzitutto ringrazia il Consorzio Mercatincittà, ogni singolo ambulante, l’amministrazione comunale e quanti hanno voluto trascorrere la loro domenica sera al mercato domenicale – dichiara Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie –. L’ottima riuscita dell’appuntamento è la dimostrazione chiara che quando si opera all’unisono verso un obiettivo di sviluppo, crescita, aggregazione, coinvolgimento, il risultato è sempre largamente appagante».

Molto positivo, come ribadito il parere degli ambulanti: «Un mercato domenicale organizzato davvero bene, un’occasione per ritrovarsi, per riscoprire antiche tradizioni e per dare alla cittadinanza un’alternativa di intrattenimento al lungomare – sostiene Andrea Todisco –. Inoltre non fa mai male avere qualche euro in più in tasca e devo dire che la serata di domenica è stata positiva in questo senso. Si è creata aggregazione, si è data la possibilità di fare qualche acquisto più conveniente e constatiamo anche che il mercato in piazza ha giovato anche a tante attività del centro cittadino».

«La serata ha davvero funzionato – tiene a mettere in evidenza Corrado Di Pilato –. Dal punto di vista economico e dal punto di vista della partecipazione è stata un successo. Si è creata soprattutto una valida alternativa alla solita tappa ai centri commerciali».

«Una bella serata – la definisce Mauro Baldini – in cui la gente ha acquistato. Il mercato serale domenicale estivo è sicuramente una buonissima idea. Anche se non parliamo di introiti ingenti, il bilancio è assolutamente positivo. Una buona riuscita».

«Il mercato è andato benissimo, l’affluenza è stata appagante e in più, rispetto agli scorsi anni, abbiamo notato presenza di acquirenti già dalle 17, mentre negli altri anni si notava un po’ di movimento in più dalle 18:30 in poi. Non solo: alle 22 la gente ancora acquistava, quando invece eravamo abituati a vedere diminuire l’affluenza già dalle 21, ora in cui la gente si riversava sul lungomare. Abbiamo indiscutibilmente lavorato tutti. È stata una bella giornata per i commercianti», afferma Francesco Antonino.