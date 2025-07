Mercato di Corso Umberto I, tutto pronto per l’inugurazione dell’area riqualificata

Sarà inaugurata martedì 29 luglio alle ore 20 la nuova area riqualificata del mercato storico di Corso Umberto I, restituita alla città con un volto rinnovato.

Il progetto di rigenerazione urbana ha ridisegnato integralmente piazza Regina Margherita di Savoia e l’adiacente “piazza del pesce”. Una piazza con basolato in pietra calcarea su unico livello, senza barriere architettoniche, dotata di nuove sedute in pietra, moderno impianto di illuminazione integrato nel contesto storico, impianto di raccolta delle acque piovane, nuovi elementi di verde urbano e installazioni artistiche.

“È una grande piazza della tradizione, restituita alla città con uno spirito nuovo, più vivibile, più accogliente e più bella”, dichiarano il sindaco Angelantonio Angarano e l’assessore ai lavori pubblici Roberta Rigante. “Un punto di snodo tra il centro cittadino e il borgo antico che dialoga con la nostra storia e si apre al futuro. L’intervento valorizza non solo il mercato tradizionale, ma anche i luoghi simbolo della cultura e dell’identità cittadina: il Teatro Garibaldi, la Chiesa di Santa Margherita, la Città Vecchia, il nostro porto turistico”.

Un’attenzione particolare è stata rivolta agli spazi storicamente utilizzati anche per la vendita del pesce, adesso presenti stabilmente nell’area mercatale polifunzionale di via San Martino. Per i box del Mercato di Corso Umberto I, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia il bando per l’assegnazione in concessione dei posteggi, per una durata di dieci anni. I 22 spazi disponibili saranno dedicati a prodotti alimentari e non alimentari, artigianato, servizi turistici e somministrazione di cibi e bevande. Le domande potranno essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Burp, avvenuta lo scorso 10 giugno.

“Con questo bando, abbiamo puntato ad un modello che premia gli operatori che investono sulla qualità, sulla bellezza e sulla sostenibilità”, sottolinea l’Assessore alle Attività Produttive, Onofrio Musco. “Il bando intende attrarre non solo commercianti esperti, ma anche giovani imprese, cooperative e associazioni che rappresentano il meglio della nostra comunità. L’obiettivo è valorizzare operatori capaci di offrire servizi innovativi, prodotti certificati, allestimenti compatibili con l’identità storica del centro”.

Accoglienza e animazione a partire dalle 19:45 per una serata di festa per la Città con tanto divertimento per bambini e famiglie tra bolle di sapone, spettacoli e mangiafuoco. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.