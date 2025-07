Mercati domenicali in centro, a luglio e agosto cambia l’orario di allestimento / DETTAGLI

Con l’arrivo delle temperature estive, dunque più elevate, per offrire ai commercianti condizioni di lavoro più sostenibili sotto il profilo climatico e al fine di rendere il centro urbano ancora più vivo e accogliente per i cittadini, che potranno passeggiare tra le bancarelle riscoprendo il valore e l’atmosfera di un mercato tradizionale, i mercati domenicali di luglio e agosto saranno allestiti in fascia tardo pomeridiana-serale, precisamente dalle 16 alle 24.

La prima domenica di luglio, il 6, coincide con il secondo giorno dei saldi estivi, un’opportunità importante per le attività commerciali del centro.

«Un’occasione che va colta e sostenuta – sottolinea Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie – perché coniuga promozione del commercio, vivacità cittadina e rilancio della fiducia dei consumatori».

Il mercato pomeridiano-serale della prima domenica di agosto, il 3, rappresenta, invece, un’anticipazione simbolica del “Mercato del Sabato dei Santi”, evento storico e molto partecipato dalla cittadinanza, che da sempre richiama un grande afflusso di persone nel centro cittadino.

«Un mercato che, se ben valorizzato, diventa occasione non solo di commercio, ma anche di socialità e identità collettiva – evidenzia Carriera – ed è proprio in questo spirito che va letto l’impegno comune per mantenerlo vivo e attrattivo».

Un sentito ringraziamento da parte degli operatori commerciali titolari di posteggio va all’Amministrazione Comunale che ha condiviso e sostenuto la proposta di Confcommercio di sperimentare lo svolgimento pomeridiano dei mercati mensili estivi.

«Valorizzare il mercato – dichiara il consigliere comunale Antonio Abascià, delegato all’organizzazione dei mercati – significa riconoscerne la funzione economica, sociale e culturale. Abbiamo voluto con forza questa scelta perché crediamo in un commercio di prossimità capace di animare i luoghi della città e creare relazioni tra operatori e cittadini».

«Abbiamo accolto volentieri la proposta di Confcommercio – aggiunge l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Bisceglie Onofrio Musco – perché ritengo che iniziative come questa rendano il mercato non solo più fruibile per operatori e clienti, ma anche più attrattivo. Valorizzare il mercato significa dargli nuova energia e favorire occasioni di incontro e partecipazione per tutta la comunità».