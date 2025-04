Menzione di merito per il Liceo “Da Vinci” di Bisceglie al Concorso Letterario Nazionale

La comunità scolastica del Liceo “Da Vinci” di Bisceglie ha accolto con soddisfazione la notizia della menzione di merito ottenuta da Domenico D’Addato, studente della classe 1^ B, nell’ambito del Concorso Letterario Nazionale promosso dall’Accademia degli Oscuri di Torrita di Siena.

L’iniziativa, giunta alla decima edizione, è rivolta a studenti e studentesse della scuola dell’obbligo e si propone di incentivare la passione per la lettura e la scrittura, promuovendo un’espressione libera e autentica dei sentimenti e delle esperienze personali.

Il tema proposto quest’anno era “Lo Strappo”, sviluppato attraverso la forma del racconto umoristico, con l’indicazione che il termine dovesse essere inserito nel testo senza comparire nel titolo. L’elaborato di Domenico D’Addato, dal titolo “Una Risata Salvavita”, si è distinto per originalità e qualità, ricevendo il riconoscimento nella categoria C, dedicata agli studenti del biennio delle scuole superiori. Nella stessa categoria, sono stati selezionati come meritevoli solo due racconti su scala nazionale.

Il racconto premiato sarà pubblicato sulla pagina del giornale scolastico “Gli echi del Da Vinci”, mentre la cerimonia ufficiale di premiazione è prevista per il prossimo 24 maggio presso il Teatro degli Oscuri di Torrita di Siena. Il dirigente scolastico, prof. Donato Musci, e l’intera comunità scolastica hanno espresso vivi complimenti per il risultato raggiunto, auspicando ulteriori successi letterari per il giovane autore.